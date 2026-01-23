Размер шрифта
Общество

Очевидцы рассказали о душераздирающих криках из туалета после схода оползня на кемпинг

New Zealand Herald: оползень сошел на кемпинг на горе Маунгануи
National Fire and Rescue Administration

На горе Маунгануи в Новой Зеландии оползень сошел на кемпинг. Об этом сообщила газета New Zealand Herald со ссылкой на спасателей.

По данным издания, в результате инцидента под завалами оказались девять человек. В настоящее время спасательные службы проводят работы по поиску пропавших без вести. При сходе оползня два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди них был гражданин Китая.

По информации полиции, оползень разрушил часть кемпинга, сравняв палатки с землей. До этого в регионе прошли рекордные дожди.

Очевидцы заявили, что во время инцидента из туалетного блока доносились крики о помощи. Отдыхающие пытались добраться до заблокированных людей, но примерно через 15 минут их голоса затихли, следует из материала.

В октябре прошлого года оползень накрыл автобус с пассажирами в северном индийском штате Химачал-Прадеш. В машине находились более 30 человек. 15 пассажиров получили ранения, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место аварии спасатели разобрали завалы. Три человека спасены.

Ранее во французских Альпах зафиксировали мощный оползень.

