Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиянам посоветовали не просить о повышении зарплаты в начале года

HR-эксперт Зеленкова: хорошим окном для разговора о повышении может стать март
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Лучше всего просить о повышении зарплаты в ноябре-декабре, тогда как в начале года идея вести такие разговоры с начальством — не самая эффективная стратегия. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

«Оптимальное время для обсуждения увеличения дохода — заранее, в ноябре-декабре, когда в компаниях формируются и утверждаются бюджеты на следующий год. Именно в этот период у руководителей есть возможность заложить повышение в финансовый план. Кроме того, ежегодная индексация заработной платы, которую работодатели проводят в соответствии с рекомендациями Трудового кодекса, также чаще всего привязана к годовому бюджетированию», — объяснила она.

Если сотрудник не успел поднять этот вопрос до конца года, январь и февраль обычно считаются наименее удачным моментом.

«В это время бюджеты уже утверждены, компании входят в рабочий ритм после праздников, и возможности для пересмотра зарплат ограничены», — констатировала эксперт.

Однако это не значит, что шанс упущен полностью.

«Хорошим альтернативным окном для разговора о повышении может стать март. К этому моменту часто подводятся итоги первого квартала, завершаются крупные проекты или становятся понятны результаты по ключевым показателям эффективности. Запрос, подкрепленный конкретными цифрами, выполненными KPI и ощутимым вкладом в бизнес, воспринимается значительно сильнее, чем абстрактное желание «повышения в начале года», — посоветовала Зеленкова.

В целом разговор о зарплате эффективнее всего вести не по календарю, а по результатам.

«Лучший момент — после успешного завершения значимого проекта, закрытия сложной задачи или демонстрации устойчиво высоких показателей. В таких точках у сотрудника появляется убедительная аргументация, а у работодателя — понятное обоснование для пересмотра условий», — резюмировала она.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах чаще всего можно достигнуть дохода свыше 1 млн в месяц.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686893_rnd_6",
    "video_id": "record::478ada0a-39ca-48e5-95cc-3a02008bb18f"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+