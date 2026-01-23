Россиянам посоветовали не просить о повышении зарплаты в начале года

HR-эксперт Зеленкова: хорошим окном для разговора о повышении может стать март

Лучше всего просить о повышении зарплаты в ноябре-декабре, тогда как в начале года идея вести такие разговоры с начальством — не самая эффективная стратегия. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

«Оптимальное время для обсуждения увеличения дохода — заранее, в ноябре-декабре, когда в компаниях формируются и утверждаются бюджеты на следующий год. Именно в этот период у руководителей есть возможность заложить повышение в финансовый план. Кроме того, ежегодная индексация заработной платы, которую работодатели проводят в соответствии с рекомендациями Трудового кодекса, также чаще всего привязана к годовому бюджетированию», — объяснила она.

Если сотрудник не успел поднять этот вопрос до конца года, январь и февраль обычно считаются наименее удачным моментом.

«В это время бюджеты уже утверждены, компании входят в рабочий ритм после праздников, и возможности для пересмотра зарплат ограничены», — констатировала эксперт.

Однако это не значит, что шанс упущен полностью.

«Хорошим альтернативным окном для разговора о повышении может стать март. К этому моменту часто подводятся итоги первого квартала, завершаются крупные проекты или становятся понятны результаты по ключевым показателям эффективности. Запрос, подкрепленный конкретными цифрами, выполненными KPI и ощутимым вкладом в бизнес, воспринимается значительно сильнее, чем абстрактное желание «повышения в начале года», — посоветовала Зеленкова.

В целом разговор о зарплате эффективнее всего вести не по календарю, а по результатам.

«Лучший момент — после успешного завершения значимого проекта, закрытия сложной задачи или демонстрации устойчиво высоких показателей. В таких точках у сотрудника появляется убедительная аргументация, а у работодателя — понятное обоснование для пересмотра условий», — резюмировала она.

