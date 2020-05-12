Трамп поручил пенсионным фондам США прекратить инвестиции в акции компаний КНР

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Президент США Дональд Трамп призвал американские федеральные пенсионные фонды отказаться от инвестиций в акции компаний Китая. Об этом сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы вашингтонской администрации.

Как отмечается, 11 мая помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу направили письмо в адрес министра труда Юджина Скалиа.

Авторы письма заверили, что в администрации президента выступают против того, что федеральный пенсионный фонд Thrift Savings Plan вкладывал средства в акции китайских компаний, так как ситуация «рискованная и неоправданная».

По данным телеканала, сумма активов в настоящее время равна $4 млрд.

Скалиа направил данное письмо главе Thrift Savings Plan Майклу Кеннед и сообщил, что распоряжение о выводе средств из активов КНР исходит непосредственно от Трампа.

Руководитель фонда должен представить соответствующий отчет о принятых решениях к 13 мая.

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