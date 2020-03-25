Путин объяснил невозможность заблокировать проникновение коронавируса в Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/203/13022203/RIAN_6204557.HR-pic905-895x505-54154.jpg">

Президент России Владимир Путин в обращении к нации назвал причину, по которой нельзя полностью исключить проникновение COVID-19.

По его словам, с Россией граничат страны, охваченные вспышкой новой инфекции, поэтому полностью заблокировать попадание болезни в страну невозможно.

Вследствие этого необходимо бороться с распространением вируса на опережение.

Президент сделал следующую неделю нерабочей и отметил, что россиянам лучше остаться дома. Он также перенес голосование по поправкам в Конституцию.

Ранее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 30 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.