Общество

Пожар на Славянской ТЭС попал на видео

Появились кадры пожара на Славянской ТЭС
Wikimedia Commons

На Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) возник пожар после удара. Кадры возгорания опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«На Славянской ТЭС в оккупированной части ДНР сильный пожар после прилета управляемых авиабомб», — говорится в публикации.

До этого первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.

