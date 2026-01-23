Размер шрифта
Общество

Новые двигатели самолета SJ-100 прошли тест на птицах

«Известия»: двигатели импортозамещенного SJ-100 протестировали на птицах
Нина Падалко/РИА Новости

Двигатели ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 прошли испытания на работоспособность при столкновении со стаей птиц. Об этом «Известиям» рассказали в в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

В рамках тестирования мотор двигателя из специальной пушки обстреливали птичьими тушками, которые имитировали ворон и чаек.

В ОДК отметили, что двигатели ПД-8 работали на максимальном взлетном режиме с тягой 8 т.

По словам заместителя главного конструктора двигателя Сергея Мосина, во время испытания ПД-8 не получил повреждений и сохранил управляемость. Он утверждает, что «в реальных условиях эксплуатации встреча со стаей птиц для него не опасна».

До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году.

7 ноября в «Ростехе» рассказали, что двигатели полностью импортозамещенного российского самолета SJ-100 успешно прошли испытания на защиту от воды. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, разогнавшись самолет выполнил пробежки по взлетно-посадочной полосе с «бассейном». Результаты тестов показали, что «при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки», говорится в сообщении.

Ранее Россия показала модели SJ-100 и МС-21 на авиасалоне в Дубае.

