Иран отпустил задержанного французского ученого
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Елисейский дворец сообщил, что задержанный в Иране сотрудник Института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль был отпущен на свободу, сообщает РИА «Новости».
Маршаль был задержан и находился в заключении с 2019 года. Ожидается, что он прибудет в Париж 21 марта.
Президент Франции Эмануэль Макрон призвал иранские власти немедленно освободить имеющую двойное гражданство Фарибу Адельхах, также являющуюся сотрудником Института политических исследований, которая была задержана вместе с Маршалем. Их обвинили в сговоре против национальной безопасности.