Киеву посоветовали принять решение по Донбассу

Киеву следует, не мешкая, принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, запись его комментария опубликована в Telegram-канале Кремля.

По словам политика, для окончательного прекращения военных действий от киевских властей требуется политическое решение, которое касается Донбасса.

«Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая», — подчеркнул Ушаков.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он прошел в преддверии встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры лидеров США и Украины. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам украинского лидера, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали Зеленского понять, что Россия не отдаст Донбасс.