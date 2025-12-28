Над регионами России сбили 25 БПЛА. Военная операция, день 1404-й

8:48

Страны НАТО и государства ЕС с антироссийской пропагандой не могут стать частью контингента миротворческих сил на Украине, прямое военное участие Германии в миссии может вовлечь ее в чужой конфликт, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.