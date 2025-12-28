Над регионами России сбили 25 БПЛА. Военная операция, день 1404-й

Страны НАТО и государства ЕС с антироссийской пропагандой не могут стать частью контингента миротворческих сил на Украине, прямое военное участие Германии в миссии может вовлечь ее в чужой конфликт, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
ВСУ под Гуляйполем Запорожской области дезертировали целыми подразделениями, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Запад не меняет планов использовать Украину как военный таран против России, его глаза на коррупционные скандалы в Киеве «широко закрыты», заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российские войска ежесуточно уничтожают более 200-300 украинских FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолетного типа ВСУ в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
Госпогранслужба Украины заявила о росте числа пересечений границы через пункты пропуска Львовской и Волынской областей.
«Наибольшие скопления транспорта на выезд с Украины наблюдаются у КПП «Угринов», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
🔴Российская армия прочно завладела стратегической инициативой на фронте, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.
Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию мин, FPV-дронов и других взрывоопасных предметов, дистанционно установленных противником на дорогах левобережья Днепра, сообщило Минобороны РФ.
Европейские контингенты на Украине станут законной целью российских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
«Амбиции [европейских политиков] буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко», — сказал он.
❗️В нескольких районах Киева произошел блэкаут, нет воды и отопления, сообщили ТАСС очевидцы.
⚡Белый дом сообщил о переносе встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, она начнется в 21:00 мск в Палм-Бич во Флориде. Ранее переговоры планировались на 23:00 мск.
Владимир Зеленский прибыл в США на переговоры с Дональдом Трампом, сообщает телеканал «Общественное».
🔴Над регионами России ночью сбили 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Самарской областью уничтожили 12 БПЛА, над Белгородской, Курской и Саратовской — по три, над Волгоградской и Ростовской — по два.
Сегодня 1404-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.