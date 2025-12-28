Размер шрифта
Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине

Трамп заявил, что идут финальные стадии переговоров по Украине
Anna Rose Layden/Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию ведет CNBC на YouTube-канале.

«Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим… Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, в случае продолжения боев потери составят миллионы человек, чего никто не хочет.

Незадолго до этого Трамп выразил уверенность в том, что уже имеются контуры сделки по Украине.

Во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял Владимир Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в Германии оценили реакцию Трампа на план Зеленского по урегулированию конфликта.

