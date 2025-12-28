Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию ведет CNBC на YouTube-канале.
«Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим… Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время», — подчеркнул глава Белого дома.
По его словам, в случае продолжения боев потери составят миллионы человек, чего никто не хочет.
Незадолго до этого Трамп выразил уверенность в том, что уже имеются контуры сделки по Украине.
Во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял Владимир Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
