Новости политики

Ушаков раскрыл, сколько длился телефонный разговор Путина и Трампа

Ушаков: разговор Путина и Трампа был организован по инициативе президента США 
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был организован по инициативе президента США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает пресс-служба Кремля.

«Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования», — заявил Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что разговор двух президентов носил дружеский, доброжелательный и деловой характер, он продлился 1 час 15 минут.

По словам Ушакова, в ходе беседы Трамп хотел обсудить с Путиным текущую ситуацию в контексте конфликта на Украине, а также возможности его урегулирования.

По итогам разговора российский и американский лидеры договорились снова поговорить по телефону по итогам встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Ушаков также сообщил, что Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, а также признался, что украинский конфликт оказался для главы Белого дома самым трудным.

28 декабря Трамп написал в соцсети, что провел телефонный разговор с российским коллегой Путиным перед переговорами с Зеленским. Президент США назвал беседу с главой РФ «хорошей и очень продуктивной».

Ранее стало известно о панике у сторонников войны после телефонного разговора Путина и Трампа.
 
