Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду в Дохе
Этери Кублашвили

Российская шахматистка Александра Горячкина впервые в карьере выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам — рапиду, который проходит в Дохе.

По итогам 11 туров основного раунда Горячкина и китаянка Чжу Цзиньэр набрали одинаковое количество очков — по 8,5. Для определения чемпионки был проведен тай-брейк с добавлением 2 секунд после каждого хода, в котором россиянка одержала победу со счетом 1,5:0,5.

27-летней Горячкина впервые завоевала титул чемпионки мира по рапиду и стала третьей российской шахматисткой, завоевавшей этот титул. Ранее победу на турнире одерживали Александра Костенюк и Анастасия Боднарук. Также россиянки Екатерина Лагно, набрав 7,5 очка, заняла девятое место, Полина Шувалова (7,5) стала 13-й, а Анна Шухман (6,5) — 40-й.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее гроссмейстер Карякин заявил, что норвежец Магнус Карлсен не умеет проигрывать.

