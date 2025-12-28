В Кремле рассказали, в чем признался Трамп во время звонка Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедился в стремлении РФ к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков после разговора американского и российского лидеров.

В беседе американский президент признался, что этот конфликт оказался для него самым трудным.

До этого Трамп написал в соцсети, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным перед переговорами с лидером Украины Владимиром Зеленским. Глава США назвал беседу с главой РФ «хорошей и очень продуктивной».

В 21:00 мск во Флориде начнутся переговоры президентов США и Украины. Как ранее заявлял украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Американский президент перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа. В это время его высокий гость написал в соцсети, что для Украины идут одни из «самых дипломатических дней года», а многое «может решиться к Новому году».

Ранее Зеленский назвал условие отвода войск с линии фронта.