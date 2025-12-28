Размер шрифта
Булыкин назвал главное событие 2025 года

Экс-игрок Булыкин назвал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ главным в 2025-м
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает финал клубного чемпионата мира главным событием 2025 года.

По его словам, поражение «ПСЖ» в той игре выглядело неожиданным.

«Для меня главным футбольным событием уходящего года стало поражение «Пари Сен-Жермен» в финале клубного чемпионата мира от лондонского «Челси». Оно было совершенно неожиданным — команда, которая выиграла все, вдруг внезапно уступила и упустила шанс забрать все трофеи в 2025 году. Если продолжать о «ПСЖ», то, конечно же, можно выделить четыре сейва Матвея Сафонова в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка. Подобное случается очень-очень редко», — заявил Булыкин.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Ранее экс-тренер сборной России назвал имя лучшего игрока года.

