Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Глава «Роскосмоса» назвал повод для гордости россиян в 2025 году

Баканов: Россия может гордиться годом без аварийных космических пусков
Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

Сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли России могут гордиться тем, что в 2025 году продолжилась серия безаварийных космических пусков, сообщил ТАСС глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Чиновник поздравил специалистов, команду космодрома Восточный и граждан РФ с успешным запуском 28 декабря.

«Мы можем гордиться, что очередной год прошел безаварийно. Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата», — сказал он.

Баканов уточнил, что среди них есть аппараты России, а также студенческие, которые представляют учебные заведения Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. Глава госкорпорации поздравил всех в наступающим новым годом и пожелал успешного космического 2026-го года.

До этого ракета «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» со спутниками «Аист-2Т» №1 и №2 и другими аппаратами стартовала с Восточного. Примерно через девять минут после пуска головная часть отделилась от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой были космические аппараты «Аист-2Т» №1 и №2. Их вывели на орбиту в течение часа после старта.

Ранее в «Роскосмосе» назвали сроки восстановления стартового стола Байконура.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522457_rnd_5",
    "video_id": "record::f9d03356-f268-443e-b94a-6863499add8d"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+