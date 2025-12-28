Глава «Роскосмоса» назвал повод для гордости россиян в 2025 году

Сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли России могут гордиться тем, что в 2025 году продолжилась серия безаварийных космических пусков, сообщил ТАСС глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Чиновник поздравил специалистов, команду космодрома Восточный и граждан РФ с успешным запуском 28 декабря.

«Мы можем гордиться, что очередной год прошел безаварийно. Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата», — сказал он.

Баканов уточнил, что среди них есть аппараты России, а также студенческие, которые представляют учебные заведения Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. Глава госкорпорации поздравил всех в наступающим новым годом и пожелал успешного космического 2026-го года.

До этого ракета «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» со спутниками «Аист-2Т» №1 и №2 и другими аппаратами стартовала с Восточного. Примерно через девять минут после пуска головная часть отделилась от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой были космические аппараты «Аист-2Т» №1 и №2. Их вывели на орбиту в течение часа после старта.

