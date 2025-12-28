СМИ подсчитали, сколько раз созванивались Трамп и Путин в 2025 году

РИА Новости: новый разговор Путина и Трампа стал девятым с начала года

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал девятым с начала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнило агентство, политики созванивались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября. Таким образом, с момента последней беседы Путина и Трампа прошло 73 дня.

Незадолго до этого глава Белого дома сообщил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с российским лидером. Он прошел в преддверии встречи президента США с Владимиром Зеленским.

28 декабря во Флориде состоятся переговоры лидеров США и Украины. Как ранее заявлял Зеленский, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам украинского лидера, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде спрогнозировали, как пройдет встреча Трампа и Зеленского.