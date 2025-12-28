КАМАЗ К5 станет главным героем сериала «Дальнобойщица»

В Крыму стартовали съемки нового российского сериала «Дальнобойщица», где главные роли сыграют Владимир Епифанцев и Анна Уколова. Как рассказала «Газете.Ru» пресс-служба компании КамАЗ, еще одну роль в многосерийном фильме сыграет КАМАЗ-54901, то есть машина поколения К5.

Выход сериала, режиссером-постановщиком которого выступил Георгий Даниелянц, запланирован на 2026 год. По сюжету, жена-домохозяйка решила сесть за руль грузовика, став дальнобойщицей, а муж занялся домашним бытом. Со временем пара понимает, что нельзя недооценивать труд друг друга.

В создании КАМАЗ К5 активное участие принимал концерн Daimler: модель КАМАЗ-54901 по своей архитектуре повторяет Mercedes-Benz Actros.

При этом возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию в настоящее время вряд ли требуется. Такое мнение высказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня», — отметил он.

Ранее «КамАЗ» представил новые модели «Москвича»: грузовой автогигант анонсировал запуск двух кроссоверов — М70 и М90.