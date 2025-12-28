Трех членов одной семьи обвинили в подготовке теракта

Трех жителей Верхнего Дуброво Свердловской области обвинили в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Свердловского областного суда.

Уточняется, что речь идет о членах одной семьи: двух братьях и сестре — Артеме, Алексее и Татьяне Назаровых. В настоящее время против них возбудили уголовные дела по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 УК РФ.

Кроме того, обвиняемых включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Верх-Исетский районный суд арестовал Назаровых. Они обжаловали меру пресечения, но ее оставили без изменений.

Источник «ФедералПресс» в силовых структурах рассказал, что дело против Назаровых ведут московские следователи. Детали расследования пока не раскрываются.

Журналисты выяснили, что полная тезка Татьяны Назаровой с 2009 по 2011 годы была директором муниципальной библиотеки в Верхнем Дуброво. Кроме того, из данных Федеральной службы судебных приставов следует, что у фигурантов на троих есть долг в размере более 600 тыс. рублей по коммунальным платежам, кредиту, налогам и штрафам ГИБДД.

Ранее в Калужской области предотвратили серию терактов.