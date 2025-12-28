Соболенко проиграла в выставочном матче «Битва полов»

Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение от австралийского теннисиста Ника Кирьоса в рамках матча «Битва полов».

Встреча проходила на корте «Кока-кола Арены» в Дубае и завершилась со счетом 6:3, 6:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кирьос подал один эйс и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов, тогда как Соболенко не сделала ни одного эйса и использовала лишь 3 из 7 шансов на брейк. По регламенту матча у игроков была только одна попытка подачи, а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%.

В январе Соболенко выступит на турнире WTA-500 в Брисбене (4–11 января), а затем отправится в Мельбурн защищать титул на Australian Open, который она выигрывала в 2023 и 2024 годах. Старт первого шлема сезона запланирован на 18 января.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

Ранее Соболенко подарила российские сладости Кирьосу.