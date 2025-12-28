Размер шрифта
Минобороны Израиля передало армии первую лазерную установку ПВО

Минобороны Израиля передало ЦАХАЛ лазерную установку ПВО «Железный луч»
Leo Correa/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила от министерства обороны страны первую установку передовой системы ПВО Iron Beam («Железный луч»), основанную на применении лазерных технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Система, доказавшая свою эффективность в отношении различных угроз в ходе обширной серии испытаний, во время которой она успешно перехватывала ракеты, минометные снаряды и беспилотные летательные аппараты, будет интегрирована в ВВС Израиля и включена в многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля в качестве дополнения к системам «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» («Стрела»)», — сказано в заявлении.

Iron Beam в минобороны назвали «глобальным технологическим и инженерным прорывом». Он способен перехватывать широкий спектр целей на существенной дальности с высокой точностью и превосходной эффективностью при «ничтожно малых» затратах.

В июне военный эксперт Алексей Живов заявил, что Израиль является пионером в области развития лазерных технологий, а также применения их в противовоздушной обороне.

В стране давно разработали и демонстрировали лазерные системы ПВО, а теперь включили их в свой контур. По его словам, «Железный луч» сбивает БПЛА и ракеты на подлете на расстоянии примерно 1 км путем прожигания боевой части лазерным лучом.

При этом в ходе различных конфликтов выяснилось, что у этой технологии не очень высокая надежность при отсутствии квалифицированного обслуживания, подчеркнул военный эксперт.

Ранее Израиль применил лазерную систему «Железный луч» против ракет Ирана.

