Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Роналду вручил Джоковичу награду как лучшему спортсмену года

Роналду лично вручил Джоковичу награду как лучшему спортсмену года
Global Look Press

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вручил награду Globe Soccer Awards теннисисту Новаку Джоковичу как лучшему спортсмену года.

Эта номинация была впервые учреждена по инициативе самого португальского футболиста в 2025 году. Сам Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока.

8 ноября Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция. В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. Встреча, которая продлилась 2 часа 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 7:5. Именно Музетти займет место Джоковича на Итоговом турнире.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24.

Ранее Соболенко заявила о жажде реванша после проигрыша Кирьосу в «Битве полов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522649_rnd_2",
    "video_id": "record::342e4628-7124-4c08-b37b-28601a86cdf5"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+