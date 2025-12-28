Зеленский намерен обсудить с Трампом территориальные уступки

Зеленский подтвердил, что обсудит с Трампом территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский в начале встречи с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде подтвердил, что они будут обсуждать территориальные уступки. Трансляцию ведет CNBC.

После слов украинского лидера глава США заметил, что Киев получит крупные экономические выгоды от соглашения. Вскоре политики удалились, чтобы пообщаться за закрытыми дверями.

Вечером 28 декабря во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял лидер республики, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Перед встречей Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

