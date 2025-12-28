Путин принял предложение Трампа по формату работы над урегулированием на Украине

Ушаков: Путин согласился работать с США по Украине в рамках рабочих групп

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласился с предложением американского коллеги Дональда Трампа работать над украинским урегулированием в рамках двух специальных рабочих групп, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что одна из них займется вопросами безопасности, а другая — экономической сферой.

«О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено в ближайшее время. Очевидно, в самом начале января», — добавил Ушаков.

До этого Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным перед переговорами с лидером Украины Владимиром Зеленским. Глава США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».

В 21:00 мск во Флориде начнутся переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял лидер республики, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия и Украина ввели перемирие возле Запорожской АЭС.