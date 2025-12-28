Размер шрифта
В США началась встреча Трампа и Зеленского

Во Флориде проходит встреча Трампа и Зеленского
Jonathan Ernst/Reuters

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского началась в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Телеканал CNBC ведет трансляцию на своем YouTube-канале.

Американский лидер заявил об убежденности в серьезном настрое российского руководства на достижение договоренности по Украине.

«Он (президент России Владимир Путин — Прим. ред.) очень серьезен. Я думаю, я могу так сказать», — отметил Трамп.

Также президент США заявил, что, по его мнению, и глава российского государства, и Зеленский хотят мира.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что уже имеются контуры сделки, которая «хороша для Украины и хороша для всех».

До этого глава Белого дома провел телефонный разговор с Владимиром Путиным перед переговорами с лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».

Как ранее заявлял украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Дмитриев заявил о панике сторонников войны после телефонного разговора Путина и Трампа.

