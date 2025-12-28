В России ужесточили правила обслуживания SIM-карт

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение штрафов за обслуживание SIM-карт, оформленных после того, как абонент установил самозапрет. Документ размещен на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Так, штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей, юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Он грозит за оказание оператором связи услуг абоненту, если сведения о нем не были подтверждены, если абоненту выдано больше положенного количества SIM-карт (20 — для российских граждан, 10 — для иностранцев), а также в том случае, если абонент установил самозапрет на оформление SIM-карт.

Документ предусматривает аналогичные штрафы за непредоставление информации и/или передачу недостоверной информации оператором связи в государственную информационную систему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи.

В начале ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России вступила в силу норма федерального закона, ограничивающая количество SIM-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека.

По данным Роскомнадзора, в октябре превышение порога зафиксировали у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 млн номеров, и у 37 тысяч мигрантов, владеющих в общей сложности 757 тысячами SIM-карт. С 1 ноября операторам связи запрещено оказывать услуги по таким номерам.

Проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на конкретного человека, можно на портале «Госуслуги» в специальном разделе. Там же доступна функция блокировки неиспользуемых номеров и возможность установить самозапрет на оформление новых договоров мобильной связи. За два месяца сервисом воспользовались около 200 тысяч россиян.

Ранее в России запустили механизм «охлаждения» для SIM-карт.