Собянин рассказал, где в Москве в течение пяти лет откроются новые станции метро

В ближайшие пять лет около 10 районов столицы получат новые станции метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Его интервью «России 1» опубликовано на сайте градоначальника.

«Это районы, которые расположены на Бирюлевской линии, — Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Дополнительные станции появятся в Ярославском районе, на проспекте Мира, еще одна станция — в Гольянове», — рассказал мэр.

Он добавил, что развиваться будет и Рублево-Архангельское направление, Филевскую линию продлят до Можайского района и Сколково, а Троицкую — до Троицка. В Печатниках тоже откроется новая станция.

«Планов достаточно много. Мы в целом должны где-то порядка трех десятков станций метрополитена в ближайшую пятилетку построить. Большой масштаб, большие задачи», — сказал градоначальник.

Он выразил уверенность, что столичным властям удастся воплотить эти планы в жизнь.

Два дня назад глава МЧС России Александр Куренков высказался о метро как об объекте для защиты граждан. По словам министра, объекты метрополитена были и остаются готовыми к выполнению мероприятий по защите населения от возможных опасностей.

