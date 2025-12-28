Канцлер Германии Фридрих Мерц должен сделать то, что требовал от предыдущего лидера страны до прихода к власти — передать Украине ракеты Taurus. Об этом заявил газете Berliner Morgenpost вице-председатель бундестага и бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур.

«Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и открыть путь для поставок ракет Taurus», — сказал он.

По словам Нурипура, недостаточно поддерживать президента Украины Владимира Зеленского только лишь на словах.

В ноябре депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер заявил, что Мерц допустил ошибку, когда решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам политика, ни у спецслужб, ни у оборонных компаний Германии не было ограничений в данном вопросе, однако канцлер принял соответствующее решение самостоятельно и «не сдержал свое слово». Депутат пришел к выводу, что отказ Мерца от поставок подорвал доверие к канцлеру не только внутри страны, но и на международной арене.

Ранее в России рассказали, как Зеленский стал рекламировать оружие Европы.