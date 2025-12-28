Ушаков рассказал, о чем говорил Трамп в ходе беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Новость дополняется.
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Новость дополняется.
{ "_essence": "video", "media_position": "bottom", "uid": "_id_video_media_27522553_rnd_5", "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4" }