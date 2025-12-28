Ушаков рассказал, о чем говорил Трамп в ходе беседы с Путиным

Ушаков: Трамп в ходе беседы с Путиным говорил об экономическом сотрудничестве

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным говорил о перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

