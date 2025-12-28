Размер шрифта
«Бей своих, чтобы чужие боялись»: Лукашенко высказался о своем падении на матче по хоккею

Лукашенко после падения на хоккее чувствует себя хорошо вопреки растяжению мышц 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал RT о своем состоянии после падения во время матча по хоккею.

Политик сообщил, что с ним все в порядке и чувствует он себя хорошо. Несмотря на растяжение мышц спины, он готовится к следующей игре.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко упал во время хоккейного матча после того, как в него врезался партнер по команде. Это был экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. После случившегося виновник падения кинул клюшку и бросился на помощь главе государства.

Матч проходил между командой президента и сборной Брестской области. Игра завершилась вничью со счетом 5:5. Менее чем за секунду до конца матча счет сравнял сын главы государства Николай Лукашенко.

В апреле этого года президент Белоруссии похвастался, что играл в хоккей со знаменитым хоккеистом Уэйном Гретцки. Политик рассказал, что спортсмен приезжал в Минск в 2010 году для участия в Матче Звезд КХЛ.

Ранее появилось видео, как конь из почетного караула испражняется перед Трампом.
 
