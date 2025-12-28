Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Дмитриев заявил о панике сторонников войны после телефонного разговора Путина и Трампа

Дмитриев: сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа
Алексей Никольский/РИА Новости

Сторонники войны запаниковали после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Х спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику», — написал он.

До этого Дмитриев заявил, что великие лидеры и миротворцы должны победить, а поджигатели войны — покаяться.

28 декабря глава Белого дома сообщил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с российским лидером. Он прошел в преддверии встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп говорили о перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной. По словам Ушакова, Трамп заявил, что убедился в стремлении РФ к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Также в беседе американский президент признался, что этот конфликт оказался для него самым трудным.

Ранее в Совфеде спрогнозировали, как пройдет встреча Трампа и Зеленского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522571_rnd_1",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+