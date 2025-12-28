Дмитриев заявил о панике сторонников войны после телефонного разговора Путина и Трампа

Сторонники войны запаниковали после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Х спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику», — написал он.

До этого Дмитриев заявил, что великие лидеры и миротворцы должны победить, а поджигатели войны — покаяться.

28 декабря глава Белого дома сообщил, что провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с российским лидером. Он прошел в преддверии встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп говорили о перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной. По словам Ушакова, Трамп заявил, что убедился в стремлении РФ к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Также в беседе американский президент признался, что этот конфликт оказался для него самым трудным.

