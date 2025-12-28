Размер шрифта
На Западе назвали 2025 год худшим для Украины

Fatto: решение ЕС о кредите без изъятия активов РФ стало поражением Зеленского
Peter Dejong/AP

Решение Евросоюза выдать Киеву кредит вместо изъятия российских активов стало политическим поражением для президента Украины Владимира Зеленского и его европейских союзников. Об этом пишет газета Il Fatto quotidiano.

«Решение Брюсселя страхует бюджет [Украины] на 2026 год. С технической точки зрения это облегчение, но с политической — поражение Зеленского и его европейских сторонников, которые обещали заставить платить Москву, а на деле остановились на компромиссе», — отмечается в материале.

Подводя итоги года, журналисты назвали 2025 год «худшим» для Украины и вспомнили выволочку Зеленского в Белом доме, прекращение поддержки со стороны США, неудачи украинской армии на фронте и коррупционный скандал.

19 декабря страны — члены ЕС достигли соглашения о выделении на поддержку Украины до €90 млрд на период 2026–2027 годов из общего бюджета союза. Финансовую помощь решили оформить в качестве беспроцентного кредита. При этом от идеи прямого финансирования Киева за счет заблокированных российских активов пока отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, почему ЕС не смог ограбить РФ и конфисковать замороженные активы.

