В Кремле заявили о схожих взглядах Путина и Трампа на перемирие на Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются схожих взглядов на временное прекращение огня, которое предлагает Украина и страны Европы, заявил после телефонного разговора политиков помощник лидера России Юрий Ушаков.

Он уточнил, что, по мнению глав государства, остановка боевых действий для подготовки к референдуму или под иным предлогом затянет конфликт и может привести к их возобновлению.

«Трамп еще проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну «, — отметил Ушаков.

По его словам, американский лидер признал, что конфликт на Украине оказался для него самым трудным.

До этого Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным перед переговорами с лидером Украины Владимиром Зеленским. Глава США назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».

В 21:00 мск во Флориде начались переговоры американского и украинского президентов. Как ранее заявлял лидер республики, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия и Украина ввели перемирие возле Запорожской АЭС.