Российский гроссмейстер занял второе место на чемпионате мира по рапиду

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам — рапиду, который прошел в Дохе.

По итогам 13 туров гроссмейстер набрал 9,5 очков. 31-летний Владислав Артемьев теперь занимает 18-ю строчку в рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE) по рапиду.

Победу на турнире, набрав 10,5 очков, одержал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Для него этот титул стал уже шестым в карьере. В заключительный игровой день Карлсен выиграл три партии и одну свел вничью, тогда как Артемьев во всех четырех воскресных поединках сыграл вничью.

Замкнул тройку призеров индийский гроссмейстер Арджун Эригайси, набравший 9,5 очков. Среди других российских участников Андрей Есипенко с 9 очками разделил 10-11 места, Даниил Дубов (также 9 очков) — 11-е, Александр Шиманов (8,5) занял 14-ю позицию. Ян Непомнящий с 8 очками завершил турнир на 40-м месте.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

