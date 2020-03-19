Путин считает, что его нельзя назвать царем
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Президент России Владимир Путин выразил несогласие с тем, что его называют царем. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
По мнению главы государства, царь — это тот, кто отдает приказы, а сам ничего делает.
«Он только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — сказал президент.
Глава государства отметил, что его нельзя назвать царем, так как сам он ежедневно работает, а не царствует.
Путин впервые был избран президентом в 2000 году, переизбран на второй срок в 2004 году, в 2008 не баллотировался и еще дважды был избран — в 2012 и 2018 годах.
Ранее Валентина Терешкова предложила поправку, позволяющую Путину снова избраться на пост президента в 2024 году.