Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам трех стран в связи с коронавирусом

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Xie Huanchi/Xinhua/Global Look Press

Председатель Китая Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам Италии, Ирана и Южной Кореи из-за тяжелой ситуацией с коронавирусом, сообщает China News.

Отмечается, что Си Цзиньпин созвонился с коллегами и лично выразил свои искренние соболезнования от лица всего народа из-за тяжелой эпидемической ситуации в этих странах.

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции COVID-2019 можно назвать пандемией. Через день, 12 марта, госкомитет по вопросам здравоохранения Китая объявил, что пик эпидемии в стране пройден.

По последним данным, всего в мире заразились более 143 тысяч человек, погибли 5388.

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