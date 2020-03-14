Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам трех стран в связи с коронавирусом

Председатель Китая Си Цзиньпин выразил соболезнования лидерам Италии, Ирана и Южной Кореи из-за тяжелой ситуацией с коронавирусом, сообщает China News.

Отмечается, что Си Цзиньпин созвонился с коллегами и лично выразил свои искренние соболезнования от лица всего народа из-за тяжелой эпидемической ситуации в этих странах.

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции COVID-2019 можно назвать пандемией. Через день, 12 марта, госкомитет по вопросам здравоохранения Китая объявил, что пик эпидемии в стране пройден.

По последним данным, всего в мире заразились более 143 тысяч человек, погибли 5388.

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