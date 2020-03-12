«Единая Россия»: впервые соцгарантии прописываются в Конституции с такой точностью

Члены Совета Федерации утвердили итоговый текст поправок в Конституцию России. Как заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, финальное слово осталось за населением страны. Голосование по поправкам состоится 22 апреля.

Подчеркивается, что поправки к Конституции составлялись при участии президента Владимира Путина. Члены партии ЕР также принимали активное участие на уровне рабочей группы не только в регионах, но и в Государственной думе.

Турчак добавил, что большая часть поправок направлена на улучшение социальной среды в стране. Так, для политиков главным ориентиром стали дети и подрастающее поколение. Кроме того, правительство получило полномочия по поддержке, укреплению, а также защите семьи.

На сайте партии «Единая Россия» сообщается, что индексация пенсий в стране будет проходить не реже раза в год. Также индексация распространится и на другие выплаты. В конституции планируют закрепить право граждан на получение высококвалифицированной и доступной врачебной помощи вне зависимости от региона проживания. Ко всему прочему, поправки устанавливают минимальный размер оплаты труда не менее размера прожиточного минимума.

Турчак добавил, что в конституцию придет много новых поправок, направленных на улучшение качества жизни населения. По его словам, впервые в истории России будут детально указаны социальные гарантии от государства.

Всего изменения коснутся 22 глав Конституции России, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Законопроект о внесении поправок в конституцию президент Путин внес на рассмотрение в Государственную думу 20 января. 11 марта в третьем чтении депутаты окончательно утвердили эту инициативу. Также законопроект был одобрен со стороны Совета Федерации.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 22 апреля. В ходе него население страны примет итоговое решение по изменению главного закона в РФ.