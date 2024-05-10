Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ФОМ: 81% жителей РФ положительно оценили работу Путина на посту президента

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Более 80% жителей РФ скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные на официальном сайте фонда «Общественное мнение».

Исследование проводилось в период с 3 по 5 мая, и в нем приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет. Респонденты проживают на территории 53 российских регионов. При этом в качестве метода опроса было выбрано интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составила не более 3,6%.

В результате аналитики выяснили, что 81% россиян скорее хорошо оценивают работу действующего главы государства. По словам еще 7% участников опроса, они скорее плохо оценивают работу Путина.

О доверии президенту РФ также заявили 81% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 10% жителей страны.

На вопрос о деятельности российского кабинета министров 54% опрошенных сказали, что он работает хорошо. В свою очередь, 24% участников исследования обратили внимание на плохую работу правительства.

Также во время интервью людей попросили представить, что через неделю пройдут выборы в Государственную думу РФ. Из всех респондентов 49% признались, что в такой ситуации проголосовали бы за партию «Единая Россия». На втором и третьем месте оказались ЛДПР и КПРФ, поддержать которые оказались готовы 8% и 7% опрошенных соответственно.

Ранее ВЦИОМ выяснил, доверяют ли россияне результатам президентских выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами