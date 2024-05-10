Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Более 80% жителей РФ скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные на официальном сайте фонда «Общественное мнение».

Исследование проводилось в период с 3 по 5 мая, и в нем приняли участие 1500 человек в возрасте старше 18 лет. Респонденты проживают на территории 53 российских регионов. При этом в качестве метода опроса было выбрано интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составила не более 3,6%.

В результате аналитики выяснили, что 81% россиян скорее хорошо оценивают работу действующего главы государства. По словам еще 7% участников опроса, они скорее плохо оценивают работу Путина.

О доверии президенту РФ также заявили 81% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 10% жителей страны.

На вопрос о деятельности российского кабинета министров 54% опрошенных сказали, что он работает хорошо. В свою очередь, 24% участников исследования обратили внимание на плохую работу правительства.

Также во время интервью людей попросили представить, что через неделю пройдут выборы в Государственную думу РФ. Из всех респондентов 49% признались, что в такой ситуации проголосовали бы за партию «Единая Россия». На втором и третьем месте оказались ЛДПР и КПРФ, поддержать которые оказались готовы 8% и 7% опрошенных соответственно.

Ранее ВЦИОМ выяснил, доверяют ли россияне результатам президентских выборов.