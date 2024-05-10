В Госдуме рассказали о процедуре голосования по кандидатуре Мишустина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что после голосования депутатов по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России Госдума направит документы президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что депутаты должны ответственно и правильно подойти к вопросу утверждения кандидатуры.

«Процедура будет полностью выполнена... Мы направим документы президенту, а дальше уже за ним решение», — отметил Володин.

До этого стало известно, что Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

7 мая правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.