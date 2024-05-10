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Российские военнослужащие уничтожили миномет у Работино

МО России сообщило об уничтожении миномета ВСУ при выходе на позицию у Работино

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили миномет и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при занятии ими позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил старший офицер артиллерийской батареи, передает ТАСС.

«Операторы беспилотных летательных аппаратов засекли занимающий позицию миномет, передали нам координаты. Мы быстро доехали до нашей огневой позиции, сориентировались, и до его первого выстрела наперед отработали по нему», — сказал он.

По словам офицера, работать приходится в сложных условиях, однако подготовленные артиллерийские расчеты тратят до нескольких минут после получения целей до открытия огня. При этом, подчеркнул он, российские военные используют тактику частой смены своих огневых позиций.

До этого командир отряда с позывным «Дядька» сообщил, что добровольцы российского отряда БАРС-3 (боевой армейский резерв страны) с помощью FPV-беспилотников обнаружили и ликвидировали группу ВСУ на Запорожском направлении фронта в зоне проведения спецоперации.

Ранее добровольцев подразделения БАРС «Каскад» наградили медалями «За отвагу».

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Операция на Украине
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