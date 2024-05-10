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Неизвестные напали на судно в Аденском заливе

UKMTO: судно подверглось нападению неизвестных при проходе по Аденскому заливу

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Группа неизвестных атаковала судно в акватории Аденского залива. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел в 195 морских милях к востоку от города Аден в Йемене. Корабль подвергся нападению около 7:57 мск.

«Власти расследуют обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Представители центра уточнили, что информацию об атаке предоставил капитан судна. Однако иных подробностей пока не поступало.

На фоне произошедшего UKMTO рекомендовал экипажам судов, которые находятся в Аденском заливе, соблюдать осторожность. Кроме того, моряков призвали сообщать о любой подозрительной активности в данном районе.

8 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что правящее на севере Йемена движение шиитов «Ансар Аллах» (хуситы) запустило противокорабельную баллистическую ракету и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в направлении Аденского залива. В результате один из кораблей коалиции подвергся атаке двух дронов, при этом третий — разбился на пути к судну.

Ранее США предложили хуситам прекратить атаки на корабли в акватории Красного моря.

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