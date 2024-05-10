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ВСУ обстреляли за сутки семь населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области

РИА: ВСУ в День Победы 38 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинская армия за 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.

По его словам, в светлое время суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. Ночью на территории области зафиксировали еще 20 прилетов.

Всего обстрелы фиксировали в семи населенных пунктах Херсонской области: Великой Лепетихе, Новой Каховке, Днепрянах, Алешках, Царском, Каховке и Пролетарке.

До этого командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» сообщил, что ВСУ расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра, контролируемый Россией.

По его словам, если украинские военные выявляют желающих убежать, то сразу открывают огонь на поражение. «Поэтому много людей, которые не смогли в свое время перебраться в свободную часть Херсонской области, просто ждут», — заключил командир.

Ранее украинский журналист заявил, что офицеры ВСУ боятся докладывать о ходе сражений.

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