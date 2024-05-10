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В Николаевской области поражена ферма, где находилась тяжелая техника ВСУ

Лебедев: поражена ферма в Николаевской области с тяжелой техникой ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Удар нанесен по фермам в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины разместили склад боекомплектов и тяжелую технику. Об этом заявил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что ночью был «прилет» в Ольшанское.

«По нашим данным, прилетело в фермерское строение, полное БК (боекомплектов. — «Газета.Ru») и тяжелой техники», — сказал Лебедев.

По его словам, после удара там были зафиксированы повторные детонации, пожарные работали в бронежилетах.

До этого Лебедев заявлял, что российские войска нанесли удары по путевой станции и расположению военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Снигиревского района Николаевской области.

Утром 10 мая российское Минобороны сообщало, что российские войска при помощи дронов Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове.

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