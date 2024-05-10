В Карелии собаки едва не растерзали новорожденного лосенка

В Карелии местный житель отбил новорожденного лосенка от стаи агрессивных собак, псы едва не растерзали детеныша. Об этом сообщает портал «Daily Карелия».

На территории парка «Ладожские шхеры» стая охотничьих собак напала на новорожденного лосенка около поселка Терву, детеныша спас мужчина, который сумел отогнать собак. По словам местных жителей, это охотничьи лайки, они сработали по зверю, владелец стаи отпускает их на самовыгул.

«Нужно привлечь прокуратуру к прояснению обстоятельств этого видео, полностью и подробно все прояснить. Данный материал передали в прокуратуру Лахденпохского района с моими вопросами», — сообщил спасший лосенка мужчина.

Мужчина отметил, что любая охота на территории парка запрещена, в марте местные жители уже сталкивались со стаей собак, тогда от них удалось отбить косулю.

Ранее в Бурятии фотограф спас теленка от стаи собак с помощью дрона.