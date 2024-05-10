В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна

Акция протеста, участники которой требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, началась в столице республики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Работает Альфа».

В материале отмечается, что митинги в Ереване стартовали в 10:00 по местному времени (9:00 мск). К текущему моменту демонстранты перекрыли движение на проспекте Саят-Новы.

9 мая на площади Республики в армянской столице состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном.

Тогда же лидер «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт обратился к главе кабинета министров Армении, потребовав от него покинуть пост. Руководитель оппозиционного движения дал Пашиняну ровно час, чтобы он ушел в отставку.

Однако премьер-министр страны не выполнил требование, в связи с чем архиепископ Баграт анонсировал запуск процедуры его импичмента. По словам лидера «Тавуш во имя родины», оппозиционное движение намерено провести консультации по этому вопросу со всеми парламентскими фракциями.

Ранее Пашинян отказался прекращать процесс делимитации границы с Азербайджаном.