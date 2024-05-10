Леонид Агутин отсудил новую сумму у блогера, обвинившего певца в сатанизме

Певец Леонид Агутин отсудил еще 241 тысячу рублей у тульского блогера Ильи Мамаева, который обвинял его в сатанизме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Суд в Туле частично удовлетворил иск Агутина к Мамаеву, с которого артист требовал миллион рублей за судебные издержки. Суд согласился взыскать 217,8 тысячи рублей с самого блогера и еще 23,7 тысячи рублей — с владельца сайта, на котором был размещен ролик об Агутине.

В 2020 году Мамаев заявил, что Агутин якобы программирует людей через клип на песню «Включите свет». В своем видео Мамаев упоминал числа дьявола, якобы присутствующие в клипе, мировой заговор и масонов. Сейчас ролик удален из социальных сетей.

Музыкант подал в суд, обвинив блогера в клевете. На суд Мамаев пришел только раз. По словам адвоката Агутина, Мамаев намеренно затягивал дело, сперва заявив, что у него прописка в Орле (тогда иск подали в орловский суд). После выяснилось, что Мамаев из Тулы. Суды шли три года.

Миллион рублей за судебные издержки Агутин потребовал в октябре 2023 года.

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