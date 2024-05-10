Россиян предупредили о скором скачке цен на кофе

Цены на кофе в России скоро вырастут до 35%, предупредил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. Его слова приводит газета «Известия».

Самое существенное подорожание произойдет в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе — на 25-35%, прогнозирует эксперт. Сорта премиум-сегмента вырастут в цене чуть менее значительно — на 15-25%.

Мировые цены на кофе сорта робуста, используемого в эспрессо и растворимых напитках, в апреле достигли самого высокого уровня с 1979 года. За месяц стоимость зерен подскочила на 16,8% и достигла $1,94 за фунт. Товар дорожает на фоне проблем во Вьетнаме, который является крупнейшим производителем робусты в мире. Страна переживает второй подряд сезон неурожая из-за аномальных погодных условий в сельскохозяйственных районах.

Ранее кондитеры предупредили торговые сети о повышении цен на шоколад на 10-20%.