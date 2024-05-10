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«Пострадавшую несли на руках»: очевидица рассказала о салюте, разорвавшемся около толпы в Москве

Москвичка рассказала, что залп салюта на 9 Мая на юго-востоке столицы попал в людей

Последний залп праздничного салюта в парке в московских Кузьминках взорвался на земле и попал в толпу. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица произошедшего Валерия. По словам девушки, фейерверк запускали рядом с парковкой, на которой стояли зрители, поэтому происшествие «чудом обошлось без жертв».

«Мы шли на выход из парка на улице Заречной. Около ДОСААФ дорогу перекрыли, охрана сказала, что откроют после салюта (время было 21:40), а мы можем пойти на парковку, оттуда смотреть. Оказалось, что [салют] пускали прямо за забором у парковки (собственно, с территории ДОСААФ), на которой мы стояли. Летели осколки ядер, но небольшие, остывшие. Последний залп взорвался на земле, и все полетело в людей. Я увидела просто яркую вспышку, подумала, что салют в нас полетел. Начали падать горящие части, все закричали, начали убегать. Заняло буквально пару секунд. Угольки долетели до дальней части парковки, чудом обошлось без жертв», — сказала она.

Валерия уточнила, что одна девушка подвернула ногу, убегая от летящего в нее салюта — полицейскому пришлось на руках нести ее к медикам.

«Одну девушку полицейский отнес на руках в карету скорой, она плакала, но люди говорили, что ногу подвернула, когда убегала. Больше пострадавших не видела. Нас полчаса держали на территории парковки, не выпускали. Стояли мерзли. Все испугались, конечно. У меня руки тряслись весь вечер, пришлось пить успокоительное, чтобы уснуть. Ближайшее время точно планирую смотреть на салют только из окна», — добавила она.

Вечером 9 мая Telegram-канал Baza сообщил, что салют улетел в толпу на юго-востоке Москвы. На опубликованных каналом кадрах видно, как искры от одного из залпов летят в стоящую толпу. Отмечалось, что с ожогами к врачам никто из зрителей не обращался.

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