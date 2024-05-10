Израиль открыл огонь по Рафаху

Израиль утром 10 мая нанес новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа после того, как завершились неудачные переговоры в Каире по перемирию. Об этом сообщило агентство AFP.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между Израилем и ХАМАС пришлось приостановить. В том числе пауза связана с военными действиями в Рафахе.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

22 ноября 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Среди остающихся в плену заложников — трое граждан РФ.

Ранее стало известно, что госсекретарь США представит конгрессу доклад о поведении Израиля в секторе Газа.