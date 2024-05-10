В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Глава региона отметил, что на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели.

В 9:20 Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен ночью в Кореневском районе Курской области, он взорвался на земле.

В ночь на 10 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Позже сообщалось, что на территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотника. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом. К утру пожар ликвидировали.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.