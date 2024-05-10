Над российским регионом уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха»

Над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — отметили в российском оборонном ведомстве.

10 мая губернатор Белгородской области сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито две воздушные цели.

В ночь на 10 мая на территории предприятия «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области произошло возгорание в результате падения беспилотного летательного аппарата. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.